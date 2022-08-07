Опиумные войны Китая: как закончилась экспансия Великобритании XIX века

В XIX веке Великобритания активно вела экспансию по всему миру. В первую очередь это было связано с тем, что государство к тому моменту превратилось в мощнейшую морскую державу с огромными военным и торговым флотами.

Удобное географическое положение и флот позволяли Великобритании получить статус «Владычицы морей» и добраться практически в любую точку мира, чтобы установить свою диктатуру. Активное завоевание новых колоний, прокладывание торговых маршрутов, обосновываете рынков сбыта привело к тому, что новые государства необходимо было привязывать к одной политике.

Китайское государство было очень богатым, могущественным и фактически являлось гегемоном в Азии. Однако экспансия европейских государств, особенно Великобритании, рано или поздно должна была привести к столкновению позиций, условно, Запада и Китая. Кроме того, китайские товары в виде шелка и чая пользовались огромной популярностью в Европе, при этом сам Китай не нуждался в европейских товарах.

Британцы сделали ставку на опиум — сильнейшее наркотическое вещество, получаемое из мака, которое использовалось в медицинских целях как болеутоляющее средство. Кроме всего прочего, опиум вызывает сильнейшую зависимость. Фактически, так как британцы ничего кроме наркотиков Китаю предложить не могли, они постепенно подсадили целую страну на опиум.

Конечно, правительству Китая это не нравилось — ящик за ящиком опиума привозили в страну, что давало свои плоды: неуправляемые люди, убивающая зависимость, отсутствие золота и серебра от продажи китайского фарфора, шелка и чая. В ответ на борьбу Китая с наркотиками, Британия развязала войну 1840-1842 года.

Опиумные войны — это фактическая война Британии за китайскую наркотическую зависимость. При этом британцы превосходили китайцев в вооружении и оснащении войск, но итоги войны не очевидны. С одной стороны, Китаю навязали позорный Нанкинский договор, в результате которого Гонконг отошел Британии, а также открылось еще четыре торговых порта и Китай был обязан выплачивать огромную контрибуцию. С другой — Китай фактически избавился от опиумной зависимости.