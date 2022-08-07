Музыканты из группы «Би-2» тайно покинули Россию
По сообщениям из портала TVcenter.ru сегодня стало известно, что музыканты из группы «Би-2» покинули Россию.
Основатели группы "Би-2" Шура и Лева являются белорусами. Один из низ был минчанином, второй жил в Бобруйске. Как сообщалась ранее в российских СМИ, музыканты выступали против специальной военной операции России в Украине.
Россияне, которые не согласны с позицией музыкантов, стали массово сдавать билеты на их концерты. Из-за этого у группы возникли проблемы с их творчеством. Ближайшие концерты пришлось отменить, а предстоящие были под вопросом.
Опубликовано: Елена Калиновская
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