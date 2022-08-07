Индийское космическое агентство сообщило о провале миссии по выводу спутников на орбиту

Глава космического агентства Индии сообщил, что задача по выводу спутников на околоземную орбиту не выполнена. Оба космических аппарата не смогли правильно отделиться от ракетоносителя.

Глава космического агентства (ISRO) Шри Соманат сообщил о том, что вывод спутников на околоземную орбиту провалился. Аппараты оказались на эллиптической орбите. Управление ими потеряно.

Центр управления полётами Индии отслеживал полёт ракетоносителя на всех этапах. Он двигался по заданной траектории и благополучно достиг заданной высоты. Процесс отделения спутников проходил в штатном режиме.

"Однако в какой-то момент процесс вышел из-под контроля. Спутники оказались на эллиптическую орбиту вместо круговой" - сообщили в ISRO

По словам Соманат пояснил, что специалисты агентства уже смогли найти причину провального запуска. Полученные данные будут учтены при последующих запусках.

В ISRO рассказали, что космические аппараты не будут долго находится на орбите. Спутники вскоре переместятся в верхние слои атмосферы.