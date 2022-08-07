Вьетнам и Китай долго вели пограничные войны

В 1979 году началась Китайско-Вьетнамская война. Точные данные о погибших с обеих сторон неизвестны, но это был один из крупнейших военных конфликтов.

В 1978 году к власти в Китае пришел Дэн Сяопин, началось строительство социализма по-китайски. Однако местным властям все еще было сложно отойти от политики, проводимой Мао Цзэдуном.

Это касалось и внешней политики. Как и Мао, Сяопин считал необходимым вести борьбу с Советским Союзом за лидерство в коммунистическом движении.

Но позиции СССР явно были прочнее. Китай влиял только на Кампучию (сейчас Камбоджа), Албания разорвала с ним отношения. Советский Союз пользовался поддержкой большинства социалистических стран.

В Кампучии победу одержал Вьетнам, друг и союзник СССР. Прокитайскую власть в стране сменила провьетнамская.

Китай не смог снести такой обиды и вторгся во Вьетнам, но тот сумел устоять. После этого китайцы заявили, что у них нет территориальных претензий к соседу, но на самом деле оккупировали часть вьетнамской территории.

Вьетнам отреагировал, так начались пограничные войны. Каждая из сторон располагала внушительным войском, существовал риск начала масштабного противостояния.

Китай и Вьетнам завершили демаркацию границ лишь в 2008 году. Считается, что это положило конец всем спорам, но время покажет, как на самом деле будут развиваться события.