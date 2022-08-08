«Поле чудес» могут заменить другим развлекательным контентом

Такое предположение сделал продюсер Сергей Лавров, заявив, что на Первый канал может влиться «молодая кровь».

Такие развлекательные программы, как «Поле чудес» или «Давай поженимся» могут и не вернуться в сетку Первого ТВ-канала.

Как сообщает Рамблер со ссылкой на BLITZ+, такое заявление в интервью порталу сделал продюсер Сергей Лавров.

Он отметил, что, в случае окончания эры «Поля чудес», шоу заменят новым контентом.

«Уйдет история. Однако ничего страшного - поменяется контент. Сегодня много талантливых ребят. И, если они вернутся, это будет хорошо, так как это наша история. Но хочется и молодой крови, которой сегодня не хватает», — подчеркнул Лавров.

В марте телеведущий передачи «Поле чудес» Леонид Якубович сказал, что шоу не будет закрыто.