Кушанашвили о Лободе: денег хватит ей и ее детям

Кушанашвили о средствах отвернувшейся от России Лободы: “Заработанного хватит на восемь последующих поколений”

Певица Светлана Лобода активно агитирует людей на помощь украинским людям и критикует Россию за действия на спецоперации на Украине. Власти запретили звезде въезд на территорию России на целых 50 лет.

Конечно кто-то из поклонников огорчился, т.к. у Лободы были хитовые песни и все ее очень любили. Но по словам Отара Кушанашвили публика не должна переживать за знаменитость, особенно за ее кошелек, в котором столько средств, что ей хватит на на несколько поколений вперед.

Так прокомментировал звездный критик, что у украинской исполнительницы большое количество денег, которые она получила именно за счет России, что ей хватит на много лет.

Также стоит отметить, что Лобода не остановила свои концерты, она только изменила график выступлений.

“Этим людям хватает концертов, чтобы поддерживать свой уровень жизни. Может быть, не 505 концертов, но не волнуйтесь за Лободу, заработанного хватит на восемь последующих поколений”, – сказал звездный журналист в своем видео на You Tube.

Совсем недавно, Лобода давала интервью одному известного блогеру-журналисту из Грузии и указала на то, что дороги ей на территорию Российской Федерации нет. Несмотря на то, что дочки очень сподвигают ее к этому шагу. Также артистка заявила, что в Москве ее концертов могут не ждать, т.к. она до последнего будет за свой народ.