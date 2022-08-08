Тайвань заявил об осложнении ситуации на рынке полупроводников

Представитель Тайваня предупредил об осложнении ситуации на мировом рынке полупроводников в связи с конфликтом с КНР.

Дипломатический представитель Тайваня во Франции Франсуа Чин-Чун Ву в интервью телеканалу BFM Business 8 августа сообщил о сложностях в поставке полупроводников.

Причиной этого является то, что в Тайваньском проливе растет напряженность из-за противоречий с КНР.

По словам Чин-Чун Ву, производство полупроводников является тяжелым процессом.

Он считает, что любой конфликт может лишить заводы конфликта, остановив функционирование предприятия. Чин-Чун Ву называет это огромной проблемой для всего мира.

Тайваньская организация TSMC является крупнейшим мировым производителем микросхем для компьютеров, смартфонов, бытовой техники и так далее.

2-3 августа произошла эскалация конфликта Тайваня и КНР из-за визита спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси.