Siemens Energy напомнил, что турбина для «Северного потока-1» до сих пор находится в Германии

Турбина газопровода «Северный поток - 1 », который обслуживает Siemens Energy, до сих пор находится в Германии.

До сих пор ведутся переговоры о том, можно ли его отгрузить, сказал в понедельник босс Energy Кристиан Брух, представляя квартальные данные своей компании.

Он также подчеркнул, что техническое обслуживание турбин на компрессорной станции «Северный поток - 1» в принципе может быть продолжено, при желании сторон.

Что касается спора по поводу турбины и возможных финансовых последствий, Брух сказал, что не видит договорных рисков.

Глава Siemens Energy при этом заявил, что «мы (обслуживающая компания) можем четко показать, что мы сделали все, что необходимо».

С июня Россия сократила поставки газа по «Северному потоку-1». Энергетическая компания «Газпром» обосновала это отсутствием турбины, что важно для создания необходимого давления для прокачки газа.

Правительство Германии подвергло критике аргументы «Газпрома».