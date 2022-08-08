Пресс-секретаря МИД Китая высмеяли за твит о китайских ресторанах в Тайбэе

Пресс-секретарь китайской дипломатии Хуа Чуньин стала объектом насмешек в Интернете за твит, в котором она оправдывала принадлежность Тайваня Китаю... количеством китайских ресторанов на острове.

«Карты Baidu (одно из основных картографических приложений в Китае) показывают, что есть 38 ресторанов из провинции Шаньдун и 67 ресторанов лапши из провинции Шаньси в Тайбэе», — написала Хуа Чуньин в воскресенье в Twitter , социальной сети, заблокированной в Китае.

«Вкусовые рецепторы не лгут. #Тайвань всегда был частью Китая. Давно потерянный ребенок в конечном итоге вернется домой», — отметила пресс-секретарь, хорошо известная широкой публике в своей стране.

Аргумент Хуа Чуньин в пользу утверждения суверенитета Китая над Тайванем вызвал смех у многих иностранных пользователей сети.

«В Тайбэе более 100 ресторанов рамэн (лапша), так что Тайвань определенно является частью Японии», — пошутил один из них в Twitter в ответ на твит представителя МИД.

«Карты Google показывают, что в Пекине есть 17 McDonald's, 18 KFC, 19 Burger King и 19 Starbucks. Вкусовые рецепторы не лгут. #Китай всегда был частью Америки», - передразнил пресс-секретаря МИД КНР еще один комментатор.