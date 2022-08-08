Мэр Будапешта заявил пранкерам, что режиму Орбана осталось недолго

Мэр Будапешта Гергей Карачонь сказал пранкерам Вовану и Лексусу в телефонном разговоре, что режиму Виктора Орбана осталось мало времени.

Глава администрации столицы Венгрии Гергей Карачонь подвергся розыгрышу со стороны пророссийских пранкеров Вована и Лексуса.

Гергей Карачонь, думая, что разговаривает с мэром Киева Виталием Кличко, осудил Виктора Орбана за его неправильную позицию по вопросу антироссийских санкций.

По словам Карачоня, правительство находится не на той стороне по санкциям против Москвы и добавил, что режиму Орбана «осталось недолго».

Карачонь посетовал, что полный список санкций было тяжело принять, однако он был принят, что мэр приветствует.

Глава столицы добавил, что все, кто общается с премьер-министром Виктором Орбаном отмечают, что тот все больше изолируется.

Он добавил, что глава правительства отстранился от своих польских соратников.