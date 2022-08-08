Мэр Будапешта заявил пранкерам, что режиму Орбана осталось недолго
Мэр Будапешта Гергей Карачонь сказал пранкерам Вовану и Лексусу в телефонном разговоре, что режиму Виктора Орбана осталось мало времени.
Глава администрации столицы Венгрии Гергей Карачонь подвергся розыгрышу со стороны пророссийских пранкеров Вована и Лексуса.
Гергей Карачонь, думая, что разговаривает с мэром Киева Виталием Кличко, осудил Виктора Орбана за его неправильную позицию по вопросу антироссийских санкций.
По словам Карачоня, правительство находится не на той стороне по санкциям против Москвы и добавил, что режиму Орбана «осталось недолго».
Карачонь посетовал, что полный список санкций было тяжело принять, однако он был принят, что мэр приветствует.
Глава столицы добавил, что все, кто общается с премьер-министром Виктором Орбаном отмечают, что тот все больше изолируется.
Он добавил, что глава правительства отстранился от своих польских соратников.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
-
-
Знаменитый техасский ресторан ограбили в десятый раз, украдена грудинка на тысячи долларов
В 4 часа утра в известный техасский ресторан La Barbecue ворвался вор. Он перепрыгнул через забор, срезал замки на площадке для барбекю, загрузил в свой автомобиль более 20 целых грудинок и уехал.Подробнее...
-
Лобода и Барских возмутили соотечественников тем, что продолжают исполнять композиции на русском языке
Украинцы не понимают, почему исполнители Макс Барских и Светлана Лобода, обещавшие записывать песни только на украинском языке, продолжают исполнять свои композиции на русском.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
СВР: Польша введёт войска в Украину для захвата перспективных отраслей экономики
Anadolu: Турция готова к созданию новой архитектуры безопасности Европы
Группа «Би-2» покинула Россию из-за критики спецоперации в Украине
Знаменитый техасский ресторан ограбили в десятый раз, украдена грудинка на тысячи долларов
Минобороны РФ: войска России уничтожили арсенал ВСУ с 45 тоннами боеприпасов НАТО