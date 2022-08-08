Никита Хрущев скрывал свое происхождение, на это были причины

Рассказывая о своем происхождении, Никита Хрущев упоминал крестьянские корни и юность, проведенную в шахтах и на заводе.

Но далеко не все партийные руководители доверяли его словам. Было немало слухов о буржуазном происхождении Хрущева.

В 1930-х годах Никита Сергеевич возглавлял украинский ЦК. В этот период Берия задумал проверить партийных руководителей на благонадежность.

Одним из основных критериев в те времена была биография. Например, НКВД выяснило, что отец первого секретаря Днепропетровского обкома Задионченко был активный член еврейской соцпартии.  

Руководитель украинского НКВД Успенский появился на свет в семье зажиточного купца и бывшего черносотенца. 

Стали известны интересные детали происхождения Хрущева. Оказалось, что его мать работала прислугой у помещика поляка Гасвицкого. Он и стал отцом Никиты Сергеевича, а также его сестры. 

Помещик не отказался от детей. Он откупил Хрущева от мобилизации во время Первой мировой войны, далее ему рекомендации и отправил к другу в село Юзовка. Впоследствии к немцу Кришу переехала вся семья Хрущевых. 

В те времена, когда Никита Сергеевич якобы работал в шахте, он на самом деле управлял поместьем Кирша. Шахты, о которой шла речь, вообще не существовало.

Правду о происхождении Хрущева знали многие: Молотов, Ежов, Маленков. Но даже Сталин не придавал этой информации особого значения.

Опубликовано: Светлана Репина

 

 


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