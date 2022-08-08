Журналист рассказал, как спас Виктора Орбана во время отдыха в Хорватии

По сообщению СМИ, 59 летний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был спасен от бедствия на море во время отпуска в Хорватии.

«Его надувная лодка сломалась, поэтому я вытащил его, его жену и телохранителя на берег», — рассказал журналист Борис Вркич ежедневной хорватской газете «Слободна Далмация». Он также дал газете, в которой работает сам, фотографию, на которой он запечатлен с Орбаном в лодке.

Инцидент произошел в минувшие выходные в бухте на острове Вис.

«Орбан был в хорошем настроении во время спасательной операции», — продолжил Вркич и пригласил своего спасителя в рыбный ресторан.

Премьер-министр Орбан, который недавно появился на встрече сторонников бывшего президента США Дональда Трампа в Техасе, обычно проводит летние каникулы в Хорватии у моря.