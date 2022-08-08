Как судьба Марины Газмановой пересеклась с Мавроди

Жена «есаула» российской эстрады ранее была замужем за братом основателя МММ и работала в организации бухгалтером.

Марина Муравьева-Газманова – известная в светском обществе дама. Для "есаула" российской эстрады брак с ней стал вторым, но и для Марины - тоже. Ранее женщина была замужем за родным братом основателя МММ Сергея Мавроди – Вячеславом. Какие зигзаги судьбы ей пришлось пережить?

Марина родилась в Воронеже в интеллигентной семье. Она стала дипломированным экономистом, быстро нашла работу и добилась успеха, работая в одной из крупных компаний города. А потом переехала в Москву.

С Газмановым она познакомилась, когда ей было 18 лет, а ему - 38. Певец, приехавший с концертом в ее родной Воронеж, приметил на улице красивую белокурую девушку.

Сам подойти к ней не смог и послал барабанщика, чтобы тот пригласил незнакомку на концерт. А когда получил отказ, был шокирован. Еще больше исполнителя удивило, что блондинка пригласила его для знакомства на выставку Глазунова.

И он пришел, но близких отношений Марина себе не позволила, так как Олег был женат, и у него подрастал сын Родион. После нескольких встреч Марина предложила расстаться - не хотела разрушать семью.

Уже в Москве Марина познакомилась со Славой, они создали семью. Семья избранника приняла ее тепло, и предложили работу бухгалтера в МММ , которую сформировал старший брат мужа – Сергей Мавроди.

Когда Владислава арестовали, они уже были в разводе, но Марина ждала ребенка. И опять на пути теперь уже молодой мамы встретился Олег Газманов, который тоже успел развестись, потому предложил ей жить вместе. Для сына избранницы Филиппа он стал вторым папой. А в 2003-м у них появилась общая дочь Марианна.

Сегодня Марина и Олег Газмановы счастливы вместе, и искренне любят друг друга. Пара уверена, что главное в жизни - семья. Сейчас Марина нашла себя в дизайне, у нее много собственных проектов. Но главное богатство Марины - ее супруг Олег и их дети.