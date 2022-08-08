Опубликован текст окончательно проекта по ядерной сделке с Ираном

Координатор от Европейского союза распространил окончательный текст проекта по ядерно сделке с Ираном

Михаил Ульянов, постоянный представитель России при международных организациях в своём Telegram-канале сообщил, что координатор от Европейского союза распространил текст проекта по ядерной сделке.

Переговорный процесс между Ираном и группой заинтересованных стран во главе с США возобновился в Вене.

"В случае, если возражений по предложенному документу не будет, ядерная сделка будет восстановлена",- написал Ульянов.

Ранее чиновник сообщал о том, что участники переговоров в шаге от заключения соглашения, но говорить об успехе пока рано.