Опубликован текст окончательно проекта по ядерной сделке с Ираном
Координатор от Европейского союза распространил окончательный текст проекта по ядерно сделке с Ираном
Михаил Ульянов, постоянный представитель России при международных организациях в своём Telegram-канале сообщил, что координатор от Европейского союза распространил текст проекта по ядерной сделке.
Переговорный процесс между Ираном и группой заинтересованных стран во главе с США возобновился в Вене.
"В случае, если возражений по предложенному документу не будет, ядерная сделка будет восстановлена",- написал Ульянов.
Ранее чиновник сообщал о том, что участники переговоров в шаге от заключения соглашения, но говорить об успехе пока рано.
Опубликовано: Максим Алексеев
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