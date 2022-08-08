В Германии скандал из-за видео правых против политики санкций и министра Хабека

Минэкономики Германии принимает меры против публикации видеоролика правых экстремистов, в котором министр Хабек изображен виновным в судебном процессе по поводу политики санкций, проводимой его партией.

«Мы сообщили в Facebook, что видео будет рассмотрено и удалено в соответствии с Законом о защите прав в сети», - заявили в министрестве.

На видео, которое первоначально было размещено в Telegram-канале конспирологического движения QAnon в понедельник, показан мужчина в красно-оранжевом тюремном костюме с мешком на голове и в наручниках. Этот человек, явно смахивающий на Хабека предстал перед судо. Слышен голос, объявляющий мнимый приговор: «Вы, Роберт Хабек, приговорены народом к 16 неделям позорного столба на местной рыночной площади».

В конце видео рекламируется демонстрация в Хайденау под Дрезденом, на которой актера Хабека должны пригвоздить к позорному столбу. Об этом впервые сообщил интернет-портал «Tag24».

Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фрейзер заявила, что она обеспокоена развитием событий.

«Меня также очень обеспокоило, когда моему коллеге Карлу Лаутербаху угрожали. Сейчас в Интернете много ненависти и ненавистнических высказываний, и это должно нас беспокоить. (...) Мирный протест заканчивается там, где другим угрожают, как это сейчас делают с моим коллегой Робертом Хабеком», - заявила Нэнси Фрейзер.

По данным прокуратуры Дрездена, по этому делу ведется расследование. Подстрекательство к совершению преступления является уголовным преступлением.

Представитель прокуратуры Дрездена Стив Шульце-Рейнхольд заявил, что будет проверяться, является ли это уголовным преступлением.

По оценке Управления по защите Конституции, громких мобилизационных успехов с новой темой энергетического кризиса правые экстремисты пока не добились.

Экстремистские партии, такие как Freie Sachsen, пытались извлечь выгоду из опасений граждан перед социальным упадком или «социальным взрывом», вызванным ростом стоимости жизни.