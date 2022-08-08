Дочь погибшего лидера Ореховской ОПГ утверждает, что отец жив

Родная дочь лидера Ореховской ОПГ Карина Харламова утверждает, что её отец по-прежнему жив. Она просит полицию вскрыть и проверить могилу отца.

Дочь лидера Ореховской ОПГ Карина Харламова, утверждает, что её отец Сергей Тимофеев жив. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Девушка обратилась в полицию с просьбой вскрыть могилу отца на Хованском кладбище, утверждая, что вместо Тимофеева там похоронен другой человек.

Харламова убеждена, что её отец по-прежнему находиться в здравии и проживает в Караганде.

Сам Сергей Тимофеев, по кличке Сильвестр, был лидером и главарем одной из самых кровавых группировок современной России - Ореховской ОПГ. Тимофеев водил дружбу с такими ворами в законе, как Япончик, Росписи, Отари, Квантришвили и Михася.

Сильвестр погиб в собственной машине 13 сентября 1994 года, его Mercedes был подорван прямо в центре Москвы. Из-за взрыва останки Тимофеева было крайне сложно опознать. Вследствие этого, опознание тела прошло только по найденной именной визитки, найденной в салоне машины, и зубным пломбам.

Ранее, главарю Ореховской ОПГ, пришедший на смену Тимофееву, Сергею Буторину (Ося) был вынесен новый приговор в связи с вновь открывшимися обстоятельствами по делу об убийстве начальника милиции Николая Петрова. Буторину было добавлено ещё 13 лет к его пожизненному заключению, сообщает lenta.ru.