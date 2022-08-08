Ученые выявили новый вирус: Ланье поражает дыхательные пути и головной мозг

Вирусом Ланье можно заразиться только в Китае, поэтому глобальной опасности распространения пока нет. Осторожность следует проявлять только людям, планирующим поездку на территорию страны.

Ученые из Китая и Сингапура изучают новый, недавно обнаруженный вирус, который назвали Ланье.

Заражение вирусом может произойти только на территории Китая и лишь при контакте с животными отряда крыланов (летучие лисы и летучие собаки).

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский:

"В Китае обнаружен вирус, который относится к природно-очаговым. Это значит, что он встречается только на определенной территории у некоторых видов животных. Преимущественно у отряда крыланов. Если человек близко общается с данными живыми существами или продуктами их выделений из организма, то происходит заражение. Вспышек похожими вирусами было несколько. Все они локализовались в Китае или других районах Юго-Восточной Азии"

Вирус способен поражать верхние дыхательные пути или приводить к воспалению головного мозга.

Однако тяжелым течением болезнь не отличается, а летальные исходы пока не зафиксированы. Антитела к Ланье были выявлены у собак и коз.