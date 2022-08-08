Ученые выявили новый вирус: Ланье поражает дыхательные пути и головной мозг
Вирусом Ланье можно заразиться только в Китае, поэтому глобальной опасности распространения пока нет. Осторожность следует проявлять только людям, планирующим поездку на территорию страны.
Ученые из Китая и Сингапура изучают новый, недавно обнаруженный вирус, который назвали Ланье.
Заражение вирусом может произойти только на территории Китая и лишь при контакте с животными отряда крыланов (летучие лисы и летучие собаки).
Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский:
"В Китае обнаружен вирус, который относится к природно-очаговым. Это значит, что он встречается только на определенной территории у некоторых видов животных. Преимущественно у отряда крыланов. Если человек близко общается с данными живыми существами или продуктами их выделений из организма, то происходит заражение. Вспышек похожими вирусами было несколько. Все они локализовались в Китае или других районах Юго-Восточной Азии"
Вирус способен поражать верхние дыхательные пути или приводить к воспалению головного мозга.
Однако тяжелым течением болезнь не отличается, а летальные исходы пока не зафиксированы. Антитела к Ланье были выявлены у собак и коз.
Опубликовано: Храмова Оксана
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