НАСА идентифицировало странные обломки, найденные на Марсе

Американский марсоход обнаружил на Марсе причудливый материал, внешне напоминающий спагетти.

Специалисты выяснили, что это такое. Было установлено, что происхождение материала не инопланетное и не биологическое.

Он представляет собой кусок запутанной лавсановой сетки от шасси входа, спуска и посадки, с помощью которого марсоход приземлился на поверхность Марса в феврале 2021 года.

Дакрон — это разновидность синтетического материала, волокно, пропитанное смолой, часто используется в парусной ткани. Вероятно, оно было частью термозащитного одеяла.

В НАСА говорят, что кусок сетки, по-видимому, подвергся значительному распутыванию и измельчению. Это позволяет предположить, что он подвергался сильным воздействиям.

Сеть — не первый обломок, оставшийся после приземления марсохода. В июне был обнаружен блестящий материал, похожий на фольгу. Оказалось, что это была часть теплового одеяла марсохода, застрявшая на скале.

в апреле вертолет Ingenuity, приземлившийся на Марсе вместе с марсоходом Perseverance, сделал снимки защитной оболочки и парашюта.

Разнообразные обломки шасси являются неизбежным следствием мягкой посадки на Марс, но они могут стать проблемой для команды миссии Perseverance.

Марсоход будет бурить горные породы и почву для получения образцов, которые вернутся на Землю в 2030 годах. Важно, чтобы в эти образцы не попали посторонние материалы.