Историки рассказали, как сложилась жизнь хулигана Степана Михалкова

Очень часто родившиеся в «звездных» семьях дети идут по жизни сложными и запутанными путями, которые приводят их в итоге к самым разным результатам.

Детство, учеба и творческая жизнь:

В определенной мере Степану повезло — он родился в знаменитой семье, состоявшей из двух выдающихся актеров - Никиты Михалкова и Анастасии Вертинской. Другими знаменитыми представителями этих двух родов были уже упомянутый литератор Сергей Михалков, художники Петр Кончаловский и Василий Суриков, а также актер и певец Александр Вертинский.

Это обусловило наличие в окружении Степана множества талантливых людей из творческой среды, однако, вовсе не гарантировало его семью от развода. Никита и Анастасия прожили вместе всего три года, а затем разошлись в разные стороны — они оба были постоянно заняты и в итоге так и не смогли жить совместной жизнью.

Их сын попеременно жил у материи и у отца, а вот о своим знаменитым дедом общался мало - Сергей Владимирович был постоянно занят и не мог уделять внукам много времени.

Учиться Степан пошел в московскую школу №31, причем, в параллельном классе с ним занимался еще один будущий известный кинодеятель — Федор Бондарчук. Несколько лет он имел репутацию хулигана и забияки, но затем постепенно остепенился и изменил свое отношение к жизни.

Кстати, его семья оставила ему свободный выбор будущей профессии, не настаивая что это будет кино или литература. Сам же юноша любил заниматься рисованием, но после окончания школы не стал сразу поступать в высшее учебное заведение, а пошел служить в армию, в пограничные войска на Дальнем Востоке.

И по его словам, не пожалел об этом — служба для него действительно оказалась хорошей школой жизни.

После возвращения к гражданской жизни Степан Михалков поступил в Институт иностранных языков, но через три года изменил свое решение, перейдя в Московскую киношколу, которую он окончил в 1991 году.

Правда и кинематограф в итоге не оказался делом его жизни, хотя в нескольких художественных и документальных фильмах он все же снимался. Степан предпочел заняться бизнесом и еще в 1992 году совместно с Федором Бондарчуком открыл студию под названием Art Pictures (в 2006 году была переименована в Art Pictures Studio), ставшую первой частной компанией в России, занимавшейся созданием видеоклипов и рекламных роликов.

Затем она расширилась и начала заниматься также организацией фестивалей, выставок, открытии клубов и т.п. А уже в 2000-е годы попробовала заниматься и кинопроизводством, сняв ряд фильмов - «Обитаемый остров», «9-я рота» и др.

Бизнес и личная жизнь:

Кстати, одновременно Степан Михалков в 2001 году открыл (и опять вместе с Федором Бондарчуком) свой первый ресторан «Vaниль». Дело пошло и через несколько лет к нему присоединились и другие подобные заведения «Ветерок», «Вертинский», «Сибирский экспресс», сеть булочных «Хлеб&Co».

А в 2008 году, уже вместе с Антоном Табаковым Степан организовал Art cafe & champagne bar Bubbles, где можно было познакомиться не только с современной кухней, но и произведениями искусства. Но вот мебельный бизнес, которым Михалков попробовал заниматься после этого, у него не пошел и оставил лишь одни убытки.

Что касается личной жизни, Степан был женат дважды — в первый раз его супругой стала модель Алла Сивкова, с которой он прожил 12 лет. В этом браке родилось трое детей - два сына и дочь, но в итоге семья все же распалась, никак не комментируя это событие.

Через несколько лет Михалков познакомился с другой моделью — Елизаветой Ильиной. Они поженились в 2008 году, а в 2017 году у пары родился сын. Кстати, обе семьи поддерживают хорошие отношения — Елизавета вполне смогла найти общий язык и со старшими детьми своего супруга.