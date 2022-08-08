Садоводы раскрыли секреты борьбы с мучнистой росой на крыжовнике и смородине

Мучнистая роса – это опасное заболевание, которое поражает крыжовник, а также черную, красную и белую смородину.

Правильный уход помогает предотвратить болезнь, причем он нужен не только весной, но и в течение всего сезона.

Мучнистая роса чувствительна к яркому солнцу. Болезнь развивается в загущенных посадках, в тени и при повышенной влажности. Поэтому кусты нужно нормировать, убирая лишние побеги.

Их подкормок эффективны составы, содержащие калий и фосфор. Азот нужно вносить с осторожностью, его чрезмерное количество негативно влияет на кусты и повышает риск развития мучнистой росы.

Первыми болезнь поражает побеги, которые лежат на земле. Для них нужно соорудить опору, чтобы приподнять ветки, обеспечить хорошее проветривание и доступ солнца.

Во время созревания ягод использовать химические средства нельзя, но можно применять биологические препараты вроде Фитоспорина.

Для получения максимального эффекта от таких средств их нужно применять в прохладную погоду, лучше всего вечером.

Если после обработки прошел дождь, ее нужно повторить. Чтобы предотвратить болезнь или остановить ее распространение составами нужно покрывать все листья полностью.

После сбора урожая можно использовать более эффективные химические препараты. Осенью рекомендуется опрыскивать кусты раствором мочевины.