Агрономы рассказали, что будет, если удалить все листья у томатов

Большинство огородников удаляют листья на томатах, однако все делают это по-разному. Неправильный подход негативно сказывается на растении.

Листья удаляют, чтобы помидоры не заболели фитофторозом, чтобы питание шло в плоды, а не в зелень, чтобы ускорить созревание урожая. 

Но нужно понимать, какую роль играют листья для растения. Без них томаты не могут получать воздушное питание, усваивать углерод.

Между тем любые полезные вещества в томатах включают в себя этот элемент. Это касается крахмала, сахаров, витаминов, минеральных веществ.

К тому же листья нужны для фотосинтеза. Еще одна опасность, поджидающая любителей удалять листья – это нитраты.

Для питания растения нужен азот, он принимает аммиачную и нитратную форму. Первая не накапливается в растении. Вторая тоже не будет концентрироваться, если пройдут все необходимые процессы.

Но они не могут проходить без листьев и фотосинтеза. Корни начинают работать активнее, как результат – нитраты поступают в растения, и остаются в них. 

Таким образом, даже без использования химических удобрений урожай получается не экологичным, а загрязненным нитратами.

При удалении всех листьев с томатов их урожайность заметно снижается, в плодах остается совсем мало полезных веществ, зато очень много вредных нитратов. 

Опубликовано: Светлана Репина

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 