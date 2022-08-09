Агрономы рассказали, что будет, если удалить все листья у томатов
Большинство огородников удаляют листья на томатах, однако все делают это по-разному. Неправильный подход негативно сказывается на растении.
Листья удаляют, чтобы помидоры не заболели фитофторозом, чтобы питание шло в плоды, а не в зелень, чтобы ускорить созревание урожая.
Но нужно понимать, какую роль играют листья для растения. Без них томаты не могут получать воздушное питание, усваивать углерод.
Между тем любые полезные вещества в томатах включают в себя этот элемент. Это касается крахмала, сахаров, витаминов, минеральных веществ.
К тому же листья нужны для фотосинтеза. Еще одна опасность, поджидающая любителей удалять листья – это нитраты.
Для питания растения нужен азот, он принимает аммиачную и нитратную форму. Первая не накапливается в растении. Вторая тоже не будет концентрироваться, если пройдут все необходимые процессы.
Но они не могут проходить без листьев и фотосинтеза. Корни начинают работать активнее, как результат – нитраты поступают в растения, и остаются в них.
Таким образом, даже без использования химических удобрений урожай получается не экологичным, а загрязненным нитратами.
При удалении всех листьев с томатов их урожайность заметно снижается, в плодах остается совсем мало полезных веществ, зато очень много вредных нитратов.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ВГА Запорожской области утвердило референдум о вхождении в состав России
Огородники раскрыли секреты выращивания хорошего укропа
Музыканты из группы «Би-2» тайно покинули Россию
Историки рассказали, какой была судьба русских женщин в монголо-татарском плену
Группа «Би-2» покинула Россию из-за критики спецоперации в Украине