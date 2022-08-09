Пекин намерен изменить статус-кво Тайваня, заявили в МИД непризнанной республики
Пекин хочет «изменить статус-кво» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил во вторник министр иностранных дел Тайваня.
Министр иностранных дел Тайваня заявил во вторник, что Пекин использует свои военные учения вблизи острова, чтобы «подготовить вторжение туда и изменить статус-кво» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Китай использовал учения и свою военную дорожную карту для подготовки к вторжению на Тайвань», — заявил Джозеф Ву на пресс-конференции в Тайбэе.
«Настоящее намерение Китая состоит в том, чтобы изменить статус-кво в Тайваньском проливе и во всем регионе», - отметил он.
Китай по праву считает Тайвань своей территорией и имеет международные гарантии на нее.
Опубликовано: Тарас Медведев
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