Пекин намерен изменить статус-кво Тайваня, заявили в МИД непризнанной республики

Пекин хочет «изменить статус-кво» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил во вторник министр иностранных дел Тайваня.

Министр иностранных дел Тайваня заявил во вторник, что Пекин использует свои военные учения вблизи острова, чтобы «подготовить вторжение туда и изменить статус-кво» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Китай использовал учения и свою военную дорожную карту для подготовки к вторжению на Тайвань», — заявил Джозеф Ву на пресс-конференции в Тайбэе.

«Настоящее намерение Китая состоит в том, чтобы изменить статус-кво в Тайваньском проливе и во всем регионе», - отметил он.

Китай по праву считает Тайвань своей территорией и имеет международные гарантии на нее.