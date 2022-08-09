Пекин намерен изменить статус-кво Тайваня, заявили в МИД непризнанной республики

Пекин хочет «изменить статус-кво» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил во вторник министр иностранных дел Тайваня.

Министр иностранных дел Тайваня заявил во вторник, что Пекин использует свои военные учения вблизи острова, чтобы «подготовить  вторжение туда и  изменить статус-кво» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Китай использовал учения и свою военную дорожную карту для подготовки к вторжению на Тайвань», — заявил Джозеф Ву на пресс-конференции в Тайбэе. 
«Настоящее намерение Китая состоит в том, чтобы изменить статус-кво в Тайваньском проливе и во всем регионе», - отметил он.

Китай по праву считает Тайвань своей территорией и имеет международные гарантии на нее.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 


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