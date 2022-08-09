Анатолий Антонов: США приближаются к опасной черте в противостоянии с Россией
Посол Российской Федерации в Вашингтоне заявил, что продолжая поставлять оружие Украине, США только подливают масло в огонь конфликта.
В официальном Telegram-канале дипломатической миссии, Анатолий Антонов, посол России в Вашингтоне сообщил, что США "продолжают подливать масло в огонь украинского конфликта".
"Вашингтон продолжает "подливать масло в огонь украинского конфликта. Выделение на эти цели дополнительно миллиарда долларов, подтверждает, что США не намерены прислушиваться к голосу разума и не собираются содействовать мирному урегулированию конфликта", — сообщает дипломат.
Посол поделился мнением о том, что США всё больше втягиваются в конфликт и приближаются к опасной черте в противостоянии с Россией.
Опубликовано: Максим Алексеев
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