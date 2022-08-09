Telleprogramma.pro: Хазанов объяснил свой отъезд в Латвию

Известный российский юморист и актёр Геннадий Хазанов заверил своих фанатов, что не планирует никуда съезжать. Артист посоветовал поклонникам внимательнее наблюдать за афишами театра "Ленком", в спектаклях которого именитый артист постоянно играет.

Геннадий Хазанов дал рекомендации почитателям своего таланта внимательнее изучать происходящее в московских театрах.

Фанаты народного артиста РСФСР стали волноваться из-за его длительного отсутствия в России. Некоторые подумали, что Хазанов эмигрировал. К счастью, на днях актер вышел на связь и пояснил, куда исчез по какой причине находится в Латвии на протяжении нескольких месяцев.

Геннадий Викторович успокоил своих поклонников, заявив, что не намерен переезжать куда-либо и вскоре будет радовать зрителей, выступая на сцене "Ленкома" в новом театральном сезоне.

Издание Teleprogramma.pro цитирует артиста:

Я никуда не эмигрировал. Надо просто внимательно смотреть на то, что происходит в московских театрах. Тогда никаких вопросов не возникнет. Я играю в спектаклях. Сейчас лето, каникулы. Но это же не значит, что я эмигрировал.

До этого пребывание Хазанова в Латвии пояснял директор театра Марк Варшавер. Глава "Ленкома" утверждал, что артист проходит лечение в Латвии. Сам актёр сведениями о своём самочувствии делиться не стал.

Напомним, что в Латвии в настоящее время находятся и другие знаменитости. покинувшие Россию после начала спецоперации. Среди них Максим Галкин и Алла Пугачёва, Светлана Лобода, Чулпан Хаматова.