Telleprogramma.pro: Хазанов объяснил свой отъезд в Латвию
Известный российский юморист и актёр Геннадий Хазанов заверил своих фанатов, что не планирует никуда съезжать. Артист посоветовал поклонникам внимательнее наблюдать за афишами театра "Ленком", в спектаклях которого именитый артист постоянно играет.
Геннадий Хазанов дал рекомендации почитателям своего таланта внимательнее изучать происходящее в московских театрах.
Фанаты народного артиста РСФСР стали волноваться из-за его длительного отсутствия в России. Некоторые подумали, что Хазанов эмигрировал. К счастью, на днях актер вышел на связь и пояснил, куда исчез по какой причине находится в Латвии на протяжении нескольких месяцев.
Геннадий Викторович успокоил своих поклонников, заявив, что не намерен переезжать куда-либо и вскоре будет радовать зрителей, выступая на сцене "Ленкома" в новом театральном сезоне.
Издание Teleprogramma.pro цитирует артиста:
Я никуда не эмигрировал. Надо просто внимательно смотреть на то, что происходит в московских театрах. Тогда никаких вопросов не возникнет. Я играю в спектаклях. Сейчас лето, каникулы. Но это же не значит, что я эмигрировал.
До этого пребывание Хазанова в Латвии пояснял директор театра Марк Варшавер. Глава "Ленкома" утверждал, что артист проходит лечение в Латвии. Сам актёр сведениями о своём самочувствии делиться не стал.
Напомним, что в Латвии в настоящее время находятся и другие знаменитости. покинувшие Россию после начала спецоперации. Среди них Максим Галкин и Алла Пугачёва, Светлана Лобода, Чулпан Хаматова.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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