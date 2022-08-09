Почему Мавроди проклял фильм «ПираМММида», который рассказывает об его афере

Если человек ничего не слышал об МММ, понять кинофильм Эльдара Салаватова непросто. Те объяснения, которые даются в картине, слабы и невыразительны.

Создатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди накануне выхода фильма "ПираМММиды" во время интервью проклял создателей фильма и посоветовал не тратить деньги и время на его просмотр.

Почему он не хотел, чтобы кино о нем и его пирамиде стало таким же массовым явлением, как и сам проект? Мавроди, по большому счету, - финансовый гений, математик, который привык доверять лишь себе и идти впереди собственной жизни.

Его имя ассоциируется с богатством, славой, тщеславием. История его успеха только на вервый взгляд имеет печатльный финал. На самом деле Мавроди, как сказал главный герой этого фильма, всех победил и обвел вокруг пальца.

Сергей Мавроди после выхода из тюрьмы написал несколько книг, в которых нет ни слова о МММ, из-за которой в одночасье обнищали миллионы россиян.

Финансовый гений предпочел рассказы о Дьяволе и Боге, загробном мире и так далее. Он только улыбался, когда речь шла о его астрономических суммах долга, и умалчивал, куда же делись миллиарды рублей.

Если человек ничего не слышал об МММ, понять кинофильм Эльдара Салаватова непросто. Те объяснения, которые даются в картине, слабы и невыразительны.

По мнению авторов ленты, главный герой Мамонтов (Алексей Серебряков) – математик-одиночка, придумавший гениальную аферу, чтобы скупить половину России. Он противопоставил себя целой группе американских олигархов и партнеров, которые на экране объединены в образе банкира Белявского (Федор Бондарчук).

А помогает экранному Мавроди нервный юрист (его играет Даниил Спиваковский) и молодой вундеркинд Антон (эта роль досталась Петру Федорову).

Философию Мамонтова-Мавроди можно уместить в несколько фраз, а сам герой просто торгует людской жадностью. Алексей Серебряков справился с ролью, однако сыграть реального Мавроди ему не позволили.

В картине Мамонтов безликий, одержимый замыслом покорения мира. Прототип Мавроди кричит в телефонную трубку на похитителей своей дочери, а спустя минуту спокойно наблюдает, как мать ребенка разбивается об асфальт. Он забывает о существовании их обеих, больше беспокоясь о личной судьбе.

Не удивительно, что Мавроди никому "эту белиберду" смотреть не советовал.