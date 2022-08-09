Почему разорилась самая богатая женщина в Азии

41-летняя Ян Хуэйянь из-за кризиса в китайской сфере недвижимости потеряла больше половины своего состояния.

По данным Bloomberg, состояние богатой китаянки с минувшего года сократилось в 2 с лишним раза: с 24 млрд.$ до 11 млрд.$. Причина кроется в обострении кризиса на рынке жилья Китая.

Самая богатая женщина Азии контролирует Country Garden Holdings - это крупнейший по объёму продаж в КНР девелопер недвижимости. Доля в компании в большой степени Ян Хуэйянь перешла от её отца Ян Гоцяна, основавшего компанию в 1992-м году в Фошани, что в провинции Гуандун.

Как сообщает CNN, акции Country Garden в 2022 году утратили свыше половины своей стоимости, так как в секторе недвижимости в Поднебесной падали цены на жилье, ослабился покупательский спрос. Этот кризис охватил некоторых из крупных застройщиков компании ещё с мигнувшего года.

Ещё больше усугубило кризис растущее количество недовольных покупателей жилья, которые пригрозили прекратить выплаты ипотечных кредитов в том случае, если строительство домов не завершат вовремя.

Компания Ян Хуэйянь столкнулась и с риском нехватки ликвидности. 27 июля 2022 года девелопер заявил, что реализует акции со скидкой в 13 процентов для привлечения 361 млн.$, добавив, что часть выручки планируется использовать для погашения оффшорного долга компании.

В своем отчете агентство "S&P Global Ratings" подсчитало: продажи недвижимости в Китае могут в этом году упасть на треть из-за забастовок по ипотечным кредитам, так как люди считают, что застройщики не в состоянии завершить предварительную продажу квартир вовремя.