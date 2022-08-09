Британка умерла в самолете на глазах у мужа и детей
Муж погибшей и двое детей должны были оставаться с телом, оставшиеся восемь часов полета.
Британка Хелен Родс умерла во сне после старта рейса из Гонконга в Великобританию в пятницу, 5 августа. Ее муж вместе с двумя детьми был вынужден находится перед ее безжизненным телом более восьми часов, ожидая, пока самолет совершит аварийную посадку во Франкфурте, Германия.
По данным The Guardian , Хелен Роудс оставалась в своем кресле оставшиеся восемь часов полета, судорожно хватая ртом воздух. Хотя это было чрезвычайно травматично для семьи.
Семья возвращалась в Великобританию после более чем пятнадцатилетнего проживания за границей. Когда самолет приземлился в Германии, тело Хелен осталось во Франкфурте, а ее муж Саймон и двое детей, Натан и Эмма, улетели в Великобританию, сообщает британская газета.
Опубликовано: Тарас Медведев
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