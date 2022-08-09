Сальвадор Дали: Я не странный. Я просто ненормальный

До сих пор среди почитателей искусства Сальвадора Дали ходят споры, был ли он действительно психически больным человеком или все - таки это была гениальная игра, маска, которую он носил.

Испанский каталонский художник Сальвадор Дали (11 мая 1904 – 23 января 1989) стал известен своими сюрреалистическими творениями и яркой насыщенной жизнью.

Инновационный и довольно таки плодовитый, Дали создавал картины, скульптуры, диктовал моду, и работал над книгами и художественными фильмами.

Его диковинные, вздернутые усы и причудливые выходки сделали Сальвадора Дали культурной иконой.

"Так как я не курю, я решил отрастить усы – это лучше для здоровья.

Тем не менее, я всегда носил усыпанный драгоценными камнями портсигар, в котором вместо табака были аккуратно помещены несколько усов в стиле Адольфа Менжу.

Я вежливо предлагал их своим друзьям: “Усы? Усы? Усы? Никто не осмеливался прикоснуться к ним. Это был мой тест относительно священного аспекта усов”. – Сальвадор Дали.

Хотя члены движения сюрреализма избегают, а порой и не признают Сальвадора Дали, он входит в число самых известных художников-сюрреалистов во всём мире.

Ниже представлена подборка самых сюрреалистических фотопортретов художника с его неизменными и культовыми усами: