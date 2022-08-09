Костюшкин поделился неприятными впечатлениями от выступлений с Вайкуле

Экс-солист дуэта "Чай вдвоём" Стас Костюшкин вспомнил о неприятном общении с Лаймой Вайкуле в процессе совместных выступлений.

Известный исполнитель Стас Костюшкин поведал о неприятных воспоминаниях, когда вынужден был участвовать в совместных концертах с латвийской певицей Лаймой Вайкуле.

Музыкант утверждает, что артистка даже не поднимала на него глаза и не делала усилий, чтобы запомнить, как его зовут.

Костюшкин начинал петь в дуэте "Чай вдвоем" с Денисом Клявером.

"Чай вдвоём" - дуэт композитора и певца Дениса Клявера и поэта, певца, предпринимателя и актёра Станислава Костюшкина, существовавший с 1994 по 2012 год.

Вайкуле, выступая на сцене с группой, явно отдавала предпочтение втором участнику коллектива, игнорируя Костюшкина.

Стас пожаловался на артистку в эфире Ютуб-шоу "Старый друг".

Лайма вообще не могла выучить, как меня зовут. Все время говорила: "Сейчас на сцену я хочу пригласить двух потрясающих ребят. Это очаровательный Денис и…" Она смотрела на меня, и я просто выходил в тишине.

Костюшкин вспомнил, что к нему подошел продюсер Андрей Болтенко, сообщив о том, что певцу предстоит исполнять композицию в дуэте с Вайкуле, а позднее тот же Болтенко обратил внимание на то, что латвийская артистка будто не замечает своего коллегу по сцене.

Несмотря на это, Костюшкин заявил, что уважает Вайкуле как профессионала, а также смотрел все её шоу.