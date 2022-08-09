Надоели стандартные номера с одинаковой мебелью и банальным интерьером: Самые необычные отели России

Окунуться в атмосферу романа «Мастер и Маргарита», где пожить в сказочном царстве с глазастыми грибами или на таёжной заимке, переночевать с императорским шиком или в спартанских условиях бывшего тюремного замка.

Эпоха кринолинов: отель «Эрмитаж», Санкт-Петербург

Официальная гостиница Государственного Эрмитажа бережно хранит величественный дух императорского Санкт-Петербурга.

Роскошные интерьеры воссоздают атмосферу дворца-музея с его парадными лестницами, итальянским мрамором, скульптурами и элегантными залами.

На входе в отель гостей встречает швейцар в аутентичной форме царских времён, а в ресторане «Екатерина Великая» подают блюда русской кухни на основе исторических рецептов из меню Зимнего дворца.

Даже столовый фарфор изготовлен на императорском заводе, когда-то поставлявшем посуду ко двору. С летней террасы на крыше открывается прекрасный вид на центр Петербурга.

В мире литературы: бутик-отель «Библиотека», Вологда

Это не обычное пристанище на пару ночей, а дизайнерский отель для любителей книг. Каждый из десяти номеров-томов оформлен в стилистике культового произведения: со вкусом подобраны картины, детали интерьера, цветовые сочетания и цитаты.

Жёлтые цветы переносят в атмосферу «Мастера и Маргариты», красочные арабески и восточные мотивы напоминают волшебные сказки Шахерезады, а «том» «Вина из одуванчиков» пронизан лёгкостью и летним теплом.

Почитать и обсудить любимые романы советуем в гастробаре-гостиной или местной книжной лавке. Устав от дружеских дискуссий и толкований авторских замыслов, отправляйтесь в бассейн или хаммам — банный клуб находится прямо в отеле.

Среди грибов с глазами: гостиница «В некотором царстве», Рязань

Сказочный развлекательный комплекс в ярком старорусском стиле с великим множеством скульптур, витязями, драконами, ладьями, резными беседками, уютными теремами и озёрами с лебедями.

Исследовать просторную территорию будет интересно и детям, и взрослым: стилизованные игровые площадки и домики, верёвочный парк и занимательные арт-объекты не дадут заскучать.

Погуляйте по неведомым дорожкам, отыщите следы невиданных зверей (или навестите уже известных науке животных на ферме) и сфотографируйтесь с неофициальными символами Рязани — гигантскими грибами с глазами.

В отшельническом духе: «Таёжные дачи», Звенигород

Вросшие в землю кряжистые избушки, мох на крыше и потемневшие от непогоды и времени брёвна — кажется, в этой глухой тайге могли бы укрываться суровые следопыты-охотники или десятилетиями жить аскеты-отшельники.

Внутри соответствующий антураж: белёная печь с полатями, огромные колоды вместо мебели и глиняная посуда.

Кроме охотничьих заимок, в слободе можно поселиться на более привычной городскому жителю даче. Среди развлечений — прогулки по лесу и фотосессии с копнами сена.

Сибирская каторга: хостел «Узник», Тобольск

Вариант для тех, кто не боится призраков. Когда-то Тюремный замок был мрачной вехой на пути каторжников в Сибирь и одним из самых страшных мест заключения сначала в Российской империи, а затем и в Советской России.

Среди тысяч этапируемых кандальников и осуждённых здесь побывали Фёдор Достоевский, Николай Чернышевский и Владимир Короленко.

Последний описал тюремную жизнь в рассказе «Яшка» — перечитайте его перед поездкой, чтобы проникнуться духом событий.

Сегодня в Тобольском централе работают Музей Сибирской каторги и ссылки, а также хостел «Узник» — его номера оборудованы в бывших камерах.

Антураж частично сохранили, в том числе массивные деревянные двери с решётками и запорами, тусклый свет и маленькие окна. Расположен хостел на Красной площади, в паре минут ходьбы от кремля.

Среди современного искусства: арт-парк «Никола-Ленивец», Калужская область

Арт-парк «Никола-Ленивец» — крупнейший в европейской части России.

Вариантов размещения здесь масса, от привычных гостевых домиков до палаток на подиуме, кибиток, экологичных модульных домов, скейтерского штаба и своеобразных арт-резиденций из бетонных плит.

Творения современных художников можно наблюдать прямо с их порога. Проживание лучше бронировать заранее.

В духе средневековья: замок Нессельбек, Калининградская область

Тевтонская крепость воссоздана по старинным чертежам и передаёт дух средневековья: круглые башни, имитация подъёмного моста, роскошные кровати под балдахинами, камины, гербы и охотничьи трофеи на стенах.

На заднем дворе замка проходят рыцарские турниры и конно-огненные шоу. Гости могут посмотреть представление с галереи, примерить доспехи, пострелять из лука или познакомиться с тёмной стороной той эпохи в музее пыток.

После полученных впечатлений восстановить душевное равновесие помогут ресторан и спа-комплекс с хаммамом и сауной.

В погоне за зверем: отель «Бронзовый Кабан», Воронеж

Символ и путеводная звезда этого дизайн-отеля, размещённого в здании первой половины XIX века — забавный кабанчик, воплощённый в скульптурах, логотипах и разнообразных фигурках.

Название отсылает гостей к известной сказке Андерсена — согласитесь, такую ассоциацию не ожидаешь найти в Воронеже.

Не удивляйтесь также «голым» бетонным и кирпичным участкам в интерьере — владельцы при реконструкции постарались максимально бережно сохранить старинные детали, в том числе деревянные балки, плитку и кладку стен.

После прогулки по набережной и знакомства с историей воронежского судостроительства в музее «Гото Предестинация» — нарядной копии первого линейного корабля Российского военно-морского флота — проведите вечер в водной стихии спа-зоны отеля.

Ближе к хоббитам: купольный дом, Сочи

Само строение напоминает нечто среднее между норой хоббита, купольным отелем и юртой кочевников.

Зелёно-серая сфера словно закатились между отрогов гор. В интерьере причудливо смешались восточные мотивы, плетёные бабушкины коврики, плавно изогнутые стены и впечатляющая печь Булерьян вместо традиционной буржуйки.

На территории есть ещё два дома-студии с оригинальным дизайном — места хватит даже большой компании. Вечером можно устроить посиделки у общего костра среди буйства цветов и необычного ландшафтного оформления.

В капсульном отеле на склоне Эльбруса

Среди вечных снегов на южном склоне высочайшей точки России застыли футуристические капсулы современного горного приюта.

Похожие на инопланетные корабли модули оснащены всем необходимым для комфортного проживания — от спальных мешков до беспроводного интернета.

Панорамные окна кают-компании позволяют в тепле любоваться фантастическими рассветами и закатами.

В размещение включено и трёхразовое питание за шведским столом. Всё это заставит вас сомневаться, так ли нужно лезть на эту гору.