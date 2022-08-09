NYT: в США уменьшат в пять раз дозу вакцины от оспы обезьян, чтобы избежать её дефицита
Белый дом принял решение о сокращении дозировки вакцины от оспы обезьян в пять раз, чтобы избежать её нехватки в стране.
В понедельник, 9 августа 2022 года, американская газета New York Times сообщила о вынужденном решении кабинета Джо Байдена сократить дозировку вакцины оспы обезьян, разрешив использование альтернативного метода введения препарата.
Обозреватель издательства пояснил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило идею администрации президента США о введении вакцины от оспы подкожным путём, что позволяет уменьшить дозу вводимого препарата в пять раз, дабы минимизировать нехватку вакцин в стране.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Подоляк: Зеленский посетит саммит G20 в Индонезии, если там будет Путин
Циничные и непристойные высказывания Сергея Мавроди о женщинах
СВР: Польша введёт войска в Украину для захвата перспективных отраслей экономики
Какая страна самой первой признала Советскую Россию
Музыканты из группы «Би-2» тайно покинули Россию