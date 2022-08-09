NYT: в США уменьшат в пять раз дозу вакцины от оспы обезьян, чтобы избежать её дефицита

Белый дом принял решение о сокращении дозировки вакцины от оспы обезьян в пять раз, чтобы избежать её нехватки в стране.

В понедельник, 9 августа 2022 года, американская газета New York Times сообщила о вынужденном решении кабинета Джо Байдена сократить дозировку вакцины оспы обезьян, разрешив использование альтернативного метода введения препарата.

Обозреватель издательства пояснил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило идею администрации президента США о введении вакцины от оспы подкожным путём, что позволяет уменьшить дозу вводимого препарата в пять раз, дабы минимизировать нехватку вакцин в стране.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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