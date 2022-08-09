Фаина Раневская: неизвестные факты об актрисе

И кажется, чего уже мы только не знаем о великой Фаине Раневской, однако существуют биографические факты, которые не всегда можно где-то услышать.

Фаина Раневская – одна из величайших актрис своей эпохи, которая прославилась не только второстепенными ролями, но и своим искрометным чувством юмора. Ее колкие словечки и мудрые фразы до сих пор остаются на устах людей, и заставляют улыбаться, а также могут помочь в кризисных ситуациях.

Раневская родилась в 1896 году в Таганрог. По национальности она была чистокровная еврейка. Семья была богатая и успешная. У Фаины были три брата и сестра, которых она очень любила. Девочка была спокойной и робкой. Она постоянно заикалась и даже ушла из гимназии на домашнее обучение, т.к. не могла найти взаимопонимания со сверстниками.

Мысли об актерстве у нее начались тогда, когда она впервые увидела спектакль "Вишневый сад". А в 1915 году молодая Фаина уехала в Москву знакомиться со своими кумирами - Цветаевой, Мандельштамом и Качаловым.

Несмотря на то, что театрального образования у него так и не было, но у нее получалось создавать непревзойденные роли для второго плана.

Раневская не получила полноценного театрального образования. Тем не менее, создавала такие яркие и запоминающиеся образы второго плана, что затмевала романтических красавиц – главных героинь.

Свой псевдоним "Раневская" она получила не случайно, т.к. она была немного похожа на одну из героинь пьесы "Вишневый сад", в которой она все теряла и была крайне рассеяна.

С 1915 года она выходит на сцену провинциальных театров Керчи, Феодосии, Смоленска, Архангельска, позже перебирается в Подмосковье. Затем актрису приглашают в столичный театр имени Моссовета, где она в дальнейшем прослужит долгие годы.

Одним из ее коньков было остроумие и прямолинейность, поэтому режиссерам не здоровилось, если что-то проходило не так.

Однажды с ней случился экспромт, который она никогда не забудет. Не все знают, что Л.И.Брежнев, вручая Раневской орден Ленина, не удержался и пошутил про Мулю. Фаина же не растерялась и гордо ответила, что эту фразу кричат ей вслед уличные хулиганы. Леонид Ильич после этого очень смутился и извинился перед любимой артисткой.

Раневская всегда любила справедливость, что в один прекрасный день спасло карьеру Высоцкому, который ушел в долгий запой.

Однажды агенты КГБ попросили ее помощи и сотрудничестве, от чего она отказалась сославшись на лунатизм, в котором она выдает все секреты.

Умерла Раневская через год после ухода из театра. Причиной смерти стала пневмония, развившаяся на фоне инфаркта.