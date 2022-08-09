The Guardian заявил, что Варшава пригрозила направить «все свои пушки» на ЕС

The Guardian сообщил, что польская партия «Право и справедливость» пригрозила сместить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Издание The Guardian 9 августа заявило о конфликте между польским руководством и правительством Евросоюза.

Издание утверждает, что национал-консервативная партия Польши «Право и справедливость» крайне недовольна тем, что ЕС отказался выделить Варшаве 35 миллиардов евро на борьбу с коронавирусом.

Теперь она изменила риторику в отношении руководства ЕС на резко негативную.

Генеральный секретарь партии Кшиштоф Соболевский заявил, что Евросоюз попробует «прижать к стенке» Варшаву.

В таком случае, говорит политик, у Польши не будет выбора кроме «достать все оружие» и отомстить.

Соболевский добавил, что если ЕК откажется выделять деньги, то Польша создаст комиссию по смещению Урсулы фон дер Ляйен с поста главы ЕК.