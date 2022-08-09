The Guardian заявил, что Варшава пригрозила направить «все свои пушки» на ЕС
The Guardian сообщил, что польская партия «Право и справедливость» пригрозила сместить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
Издание The Guardian 9 августа заявило о конфликте между польским руководством и правительством Евросоюза.
Издание утверждает, что национал-консервативная партия Польши «Право и справедливость» крайне недовольна тем, что ЕС отказался выделить Варшаве 35 миллиардов евро на борьбу с коронавирусом.
Теперь она изменила риторику в отношении руководства ЕС на резко негативную.
Генеральный секретарь партии Кшиштоф Соболевский заявил, что Евросоюз попробует «прижать к стенке» Варшаву.
В таком случае, говорит политик, у Польши не будет выбора кроме «достать все оружие» и отомстить.
Соболевский добавил, что если ЕК откажется выделять деньги, то Польша создаст комиссию по смещению Урсулы фон дер Ляйен с поста главы ЕК.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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