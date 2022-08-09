Существует мнение, что Бермудский треугольник – место расположения затерянного города Атлантиды

Его вершинами являются Бермудские острова, Майами и Пуэрто-Рико. Над этими местами предпочитают не летать даже опытнейшие асы.

Согласно легенде источником энергии города являлись кристаллы, посылающие волны из глубины океана, вызывая перебои в работе навигационных приборов на кораблях и самолетах.

Порталы, ведущие в другие измерения, разрывы в пространстве и времени?

По некоторым данным за 500 лет были потеряны 1000 жизней, а за последнее столетие – 50 кораблей и 20 самолетов.

Однако энтузиасты верят, что в треугольнике есть «голубые дыры» - остатки временных туннелей, по которым инопланетяне пересекали измерения, чтобы добраться до Земли.

Ученые раскрыли многие тайны природы. Наверное, придет время, раскроют они и эту тайну — тайну Бермудского треугольника.