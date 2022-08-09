На дне Бермудского треугольника найден затонувший город
В 2001 году с помощью гидролокатора с высоким разрешением, в 700-та метрах от Кубинского берега исследователи обнаружили гигантский город с дорогами и тунелями, пирамидами и множеством мегалитических построек.
На стенах зданих были выгравиравонные надписи, а одна из скульптур была сделана в виде Сфинкса.
Ученые считают, что данный город похож на города древних Латино-Американских культур, в частности на культуру исчезнувшей цивилизации Тио Тиукан существовавшей на территории современной Мексики в первом тысячелетии.
По подсчетам ученых город был построен 1,5-2 тысяч лет назад. Пирамиды и Сфинксы на территории значительно превышают по массивности пирамиды Египта.
На руинах некоторых зданий обнаружены древние символы и пиктограммы, идентичные египетским иероглифам. Они так же видны на подводных сооружениях, подобным пирамидам в Египте, но массивнее.
По подсчетам ученных эти пирамиды из камней по массе превосходят египетские на сотни тонн.
Опубликовано: Антон Райт
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