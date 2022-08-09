На дне Бермудского треугольника найден затонувший город

В 2001 году с помощью гидролокатора с высоким разрешением, в 700-та метрах от Кубинского берега исследователи обнаружили гигантский город с дорогами и тунелями, пирамидами и множеством мегалитических построек.

На стенах зданих были выгравиравонные надписи, а одна из скульптур была сделана в виде Сфинкса.

Ученые считают, что данный город похож на города древних Латино-Американских культур, в частности на культуру исчезнувшей цивилизации Тио Тиукан существовавшей на территории современной Мексики в первом тысячелетии.

По подсчетам ученых город был построен 1,5-2 тысяч лет назад. Пирамиды и Сфинксы на территории значительно превышают по массивности пирамиды Египта.

На руинах некоторых зданий обнаружены древние символы и пиктограммы, идентичные египетским иероглифам. Они так же видны на подводных сооружениях, подобным пирамидам в Египте, но массивнее.

По подсчетам ученных эти пирамиды из камней по массе превосходят египетские на сотни тонн.