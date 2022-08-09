Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об одном погибшем при взрывах на аэродроме Саки.

9 августа глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщим подписчикам своего Telegram-канала, что в результате детонации боеприпасов на аэродроме в районе Новофёдоровки погиб один человек, также политик отметил, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.

Помимо это Аксёнов заявил, что ещё пятеро человек получили ранения разной степени тяжести и находятся в крымских учреждениях здравоохранения, угрозы жизни пострадавших при взрыве нет.

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    Пляжи на Новофёдоровке опустели.

    В качестве основной причины ЧП на аэродроме «Саки» рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности — источник РИА Новости в военном ведомстве.

    На выезде и въезде из Новофёдоровки образовались пробки. В обратную сторону едут скорые и пожарные машины.

    5-километровый барьер оцепления всё ещё установлен. 

    Также образовалась пробка на выезде с полуострова перед Крымским мостом.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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