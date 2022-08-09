Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об одном погибшем при взрывах на аэродроме Саки.

9 августа глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщим подписчикам своего Telegram-канала, что в результате детонации боеприпасов на аэродроме в районе Новофёдоровки погиб один человек, также политик отметил, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.

Помимо это Аксёнов заявил, что ещё пятеро человек получили ранения разной степени тяжести и находятся в крымских учреждениях здравоохранения, угрозы жизни пострадавших при взрыве нет.