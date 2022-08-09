Умер экс-глава БССР Николай Слюньков в возрасте 93 лет

Бывший первый секретарь ЦК Компартии БССР Николай Слюньков умер на 94-м году жизни.

Во вторник, 9 августа 2022 года, пресс-служба «Коммунистической партии Беларуси» сообщила, что советский партийный деятель, занимавший на протяжении трёх лет пост Секретаря ЦК КПСС, Николай Слюньков скончался на девяносто четвёртом году жизни.

Родившийся в крестьянской семье Слюньков за девяносто три года жизни привнёс большой вклад в развитие белорусского общества, пройдя путь от директора завода до главы Белорусской ССР.