Энергетический кризис в Европе усиливается, французским атомным станциям разрешили нарушать экологические правила

В Европе нет никаких признаков ослабления энергетического кризиса. Наоборот, ситуация может усугубиться в ближайшее время из-за приближающейся жары.

Bloomberg сообщает, что во Франции электростанциям разрешили не соблюдать экологические требования, чтобы поддержать поставки энергии.

В частности, Управление по ядерной безопасности Франции (ASN) временно разрешило пяти атомным электростанциям по всей стране подавать в реки больше разрешенного количества горячей воды.

Во Франции реки используются для охлаждения электростанций. В соответствии с действующими природоохранными нормами, АЭС должны сокращать или останавливать производство, когда температура рек достигает уровня, который может нанести вред окружающей среде.

Это правило отменено до сентября. Рейн, одна из важнейших рек континента, пересыхает из-за жары. Это затрудняет перевозку грузов, включая уголь и газ.

Спрос на системы охлаждения, такие как вентиляторы и кондиционирование воздуха в жару, оказывает еще большее давление на энергоснабжение Европы.

Норвегия, крупнейший поставщик электроэнергии в Европе, пригрозила нормировать международный экспорт, если внутренние потребности не будут удовлетворены.

В ближайшие недели в Северо-Западной и Центральной Европе ожидается еще более жаркая погода. Ожидается, что в пятницу температура в Великобритании, Франции и Германии существенно поднимется.