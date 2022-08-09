Желтый уровень террористической опасности продлен в Крыму до 24 августа

Власти Крыма приняли решение продлить желтый уровень террористической опасности на полуострове до 24 августа

В своем официальном Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что в связи с сохраняющейся террористической опасностью, желтый уровень угрозы будет продлён до 24 августа.

Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан жёлтый уровень опасности будет продлен до 20:00 24 августа 2022 года.

Чиновник пояснил, что ограничительные действия буду продолжать действовать на объектах инфраструктуры, здравоохранения, топлива и энергетики.