В Китае женщины отказываются от рождения детей из-за политики «нулевого COVID»

Увидев, как китайские власти проявляют чрезвычайные полномочия во время жесткого карантина из-за COVID-19 в Шанхае и в других городах, многие жительницы страны передумали рожать детей.

Во время блокировки в апреле-мае хэштег «мы — последнее поколение» ненадолго стал вирусным в китайских социальных сетях, пока не подвергся цензуре.

В Китае политика «ноль-COVID» по быстрому искоренению любых вспышек со строгим контролем за жизнями людей могла нанести серьезный ущерб желанию жителей иметь детей, говорят демографы.

Во время блокировок из-за коронавируса было много сообщений о том, что люди теряют доход, не имеют доступа к медицинскому обслуживанию и даже еде.

Сообщалось, что власти насильно проникают в дома, чтобы отправить людей в карантинные центры. Это касалось всех, включая пожилых людей и детей.

Известный китайский демограф И Фусянь говорит, что нулевая политика Китая по борьбе с COVID привела к нулевой экономике, нулевым бракам, нулевой рождаемости.

В июльском отчете Организации Объединенных Наций прогнозируется, что население Китая, составляющее 1,4 млрд человек, может начать сокращаться уже в следующем году.

В отдельном отчете ООН по Китаю говорится, что пандемия оказала долгосрочное влияние на первых рождений, при этом женщины ссылались на финансовую незащищенность, необоснованные опасения по поводу вакцин против COVID, влияющих на плод, а также на трудности с вынашиванием беременности и уходом за младенцем в условиях жестких ограничений.