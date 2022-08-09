Возможное вторжение Китая на Тайвань станет серьезным ударом по американской экономике

Вооруженный конфликт между Китаем и Тайванем нанес бы больше мировой экономике и глобальным рынкам, чем любая военная конфронтация со времен Второй мировой войны.

Мощный производственный сектор Китая тесно связан с экономикой во всем мире, включая США и Европу. Моря вокруг Китая и Тайваня являются одними из самых загруженных судоходных путей в мире.

Торговля США с Китаем составляет 656 млрд долларов в год, с Тайванем – 114 млрд долларов. Такие же взаимозависимости существуют между Китаем, Тайванем и большинством стран с развитой экономикой мира.

Хэл Брэндс и Майкл Бекли в новой книге «Опасная зона: грядущий конфликт с Китаем» утверждают, что последствия такого вторжения были бы катастрофическими.

По оценкам исследовательской организации Rand, война с участием Китая и Соединенных Штатов отрежет 5% от экономики США в размере 23 трлн долларов. Это стало бы самым большим ударом по процветанию Америки со времен Великой депрессии 1930-х годов.

Но экономика Китая стоимостью 17 трлн долларов пострадает гораздо больше, поскольку ее ВВП упадет на целых 25%. Относительно небольшая экономика Тайваня с оборотом в 670 млрд долларов, вероятно, пострадает больше всего.

На Тайване полупроводниковая промышленность настолько важна, что захват ее в целости и сохранности может стать целью китайских вооруженных сил в случае вторжения.

Между тем рынки не выразили никакого беспокойства по поводу визита Пелоси на Тайвань или угрожающей реакции Китая.