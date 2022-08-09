В случае заключения ядерной сделки с Ираном на рынке появится еще миллион баррелей нефти

На мировой энергетический рынок может быть добавлен миллион баррелей нефти, если США и Иран восстановят ядерную сделку 2015 года.

Но глава отдела сырьевых товаров Хелима Крофт отмечает, что это не поможет сразу моментально разрешить глобальный энергетический кризис.

США вышли из сделки в 2018 году, согласно которой Иран согласился ограничить свою ядерную деятельность и разрешить инспектировать ее в обмен на временное освобождение от международных санкций.

Исключение ранее позволяло Ирану продавать свою нефть на мировом рынке. Этот вопрос стал критически важным в условиях сокращения экспорта российских энергоресурсов.

Если новая сделка будет заключена, это будет означать крупную победу для Европы, которая этой зимой столкнется с потенциальной чрезвычайной ситуацией из-за нехватки природного газа.

5 декабря полностью вступят в силу запреты ЕС на российские нефтепродукты, что сократит поставки нефти с рынка еще на 2,2 млн баррелей. Но даже в этом случае вывод иранских поставок на рынок не будет быстрым решением.

Крофт отмечает, что Иран ведет переговоры о том, чтобы провести расследование США в связи с предыдущим отказом от ядерного оружия и чтобы страна получила постоянное освобождение от международных санкций.

Сделке также потребуется одобрение Конгресса и Ирана, а это означает, что она еще далека от того, чтобы оказать какое-либо влияние на энергетический кризис в Европе.

Таким образом, речь идет о процессе, который может затянуться на многие месяцы. Тем не менее, дополнительные поставки нефти из Ирана были бы полезны.