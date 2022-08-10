Агрономы рассказали, почему желтеют листья томатов и что с этим делать
У здорового куста томатов при правильном уходе листья остаются зелеными. Пожелтение явно указывает на наличие проблем.
Листья на помидорах часто желтеют из-за неправильно выбранного места и времени их посадки. Такой эффект дают низкие ночные температуры или чрезмерная жара, например, при выращивании в теплице.
Оптимальная влажность для томатов – 60-70%, в более сухом или влажном воздухе листья могут пожелтеть. То же случается и под прямыми солнечными лучами.
Листья желтеют из-за чрезмерного или недостаточного полива. Помидоры нужно поливать дважды в неделю утром или вечером, используя только отстоявшуюся воду.
Желтизна листьев может указывать на атаку паутинного клеща, белокрылки или тли. С ними можно бороться магазинными инсектицидами или народными средствами.
При грибковых заболеваниях листья тоже желтеют. Чаще всего это случается при фитофторозе или фузариозе. Болезни обычно начинаются с нижних листьев. Если их вовремя удалить, куст можно спасти.
Но если поражено все растение, его необходимо удалить с грядки и сжечь, чтобы болезнь не распространилась на другие огородные культуры.
К пожелтению приводит также недостаток микроэлементов: железа, серы, магния, калия или азота. Проблема решается с помощью подкормок.
Опубликовано: Светлана Репина
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