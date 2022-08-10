Фермеры раскрыли секрет, как собирать по ведру картошки с каждого куста

Многие дачники сажают картофель, но далеко не всех устраивает полученный урожай. Его не так уж сложно увеличить, если обеспечить растению правильный уход.

Урожайность зависит от сорта картофеля и качества посадочного материала. Лучше всего купить качественный семенной картофель, но собирать с него семена больше двух лет не рекомендуется.

При выборе сорта необходимо учитывать сроки его созревания и климатические особенности своего региона. 

Для хорошего роста и развития картофелю необходимо пространство. В данном случае не стоит  экономить землю, это негативно отразится на урожае.

Сажать картофель нужно на расстоянии 50-60 см. Чем шире междурядья, тем проще будет проводить окучивание, а без него невозможно вырастить хороший урожай. 

Все действия нужно выполнять своевременно, от посадки до подкормки. Сажать картофель нужно в то время, когда в почве еще много талой воды. Это поможет растению укорениться.

Окучивать картофель необходимо примерно в середине периода между появлением всходов и  цветением. Во время цветения нельзя даже рыхлить землю, не говоря уж об окучивании. 

Чтобы грунт не пересыхал, стоит замульчировать его. Для этого лучше использовать свежескошенную траву.

Опубликовано: Светлана Репина

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 