Фермеры раскрыли секрет, как собирать по ведру картошки с каждого куста
Многие дачники сажают картофель, но далеко не всех устраивает полученный урожай. Его не так уж сложно увеличить, если обеспечить растению правильный уход.
Урожайность зависит от сорта картофеля и качества посадочного материала. Лучше всего купить качественный семенной картофель, но собирать с него семена больше двух лет не рекомендуется.
При выборе сорта необходимо учитывать сроки его созревания и климатические особенности своего региона.
Для хорошего роста и развития картофелю необходимо пространство. В данном случае не стоит экономить землю, это негативно отразится на урожае.
Сажать картофель нужно на расстоянии 50-60 см. Чем шире междурядья, тем проще будет проводить окучивание, а без него невозможно вырастить хороший урожай.
Все действия нужно выполнять своевременно, от посадки до подкормки. Сажать картофель нужно в то время, когда в почве еще много талой воды. Это поможет растению укорениться.
Окучивать картофель необходимо примерно в середине периода между появлением всходов и цветением. Во время цветения нельзя даже рыхлить землю, не говоря уж об окучивании.
Чтобы грунт не пересыхал, стоит замульчировать его. Для этого лучше использовать свежескошенную траву.
Опубликовано: Светлана Репина
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