Крупнейшая в России авиакомпания сокращает всех своих пилотов Boeing
Группа компаний «Волга - Днепр» сократит 200 пилотов Boeing ради сохранения бизнеса.
200 пилотов «Волга - Днепр» ранее летавших на самолётах Boeing получили уведомление о сокращении. Речь идёт об экипажах, ранее работавших в дочерних компаниях AirBridgeCargo и "Антан".
Останется только несколько экипажей на случай изменений на рынке авиаперевозок.
Ранее стало известно, что AirBridgeCargo вернет 14 из 16 самолётов Boeing, находящихся в аэропорту Шереметьево.
Компания «Волга - Днепр» крупнейший в России транспортный авиаперевозчик. По данным Росавиации компания занимала 51% профильного рынка.
Опубликовано: Максим Алексеев
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