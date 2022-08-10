Крупнейшая в России авиакомпания сокращает всех своих пилотов Boeing

Группа компаний «Волга - Днепр» сократит 200 пилотов Boeing ради сохранения бизнеса.

200 пилотов «Волга - Днепр» ранее летавших на самолётах Boeing получили уведомление о сокращении. Речь идёт об экипажах, ранее работавших в дочерних компаниях AirBridgeCargo и "Антан".

Останется только несколько экипажей на случай изменений на рынке авиаперевозок.

Ранее стало известно, что AirBridgeCargo вернет 14 из 16 самолётов Boeing, находящихся в аэропорту Шереметьево.

Компания «Волга - Днепр» крупнейший в России транспортный авиаперевозчик. По данным Росавиации компания занимала 51% профильного рынка.