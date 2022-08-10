Розен Христов: Болгария допускает возобновление поставок газа из России
Министр энергетики Болгарии заявил, что не исключает возобновления переговоров с «Газпромом» о поставках газа.
В интервью телеканалу bTV Министр энергетики Болгарии Розен Христов заявил, что не исключает возобновления переговоров о поставках российского газа.
Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что Болгария будет искать альтернативные источники энергии, но если их окажется недостаточно, диалог с «Газпромом» может возобновиться.
"Я не стану тем министром, который людей мёрзнуть зимой", — рассказал чиновник.
Подводя итог разговора, Розен Христов подчеркнул, что Болгария не отклонится от Европейской политики и не будет принимать условий, которые не приемлют в Германии и других странах ЕС.
Опубликовано: Максим Алексеев
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