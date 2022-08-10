Илон Маск продал ценные бумаги Tesla почти на семь миллиардов долларов

Бизнесмен Илон Маск избавился от 7,9 миллиона акций своего производителя электромобилей Tesla.

Инженер и предприниматель Илон Маск продал 7,9 миллиона акций компании, стоимость которых составляла 6,88 миллиарда долларов.

Такая информация содержится в документах Комиссии по ценным бумагам США (SEC).

В них говорится, что продажа происходила в пятницу при обвале акций компании на 6,6% и в понедельник, когда они выросли на 0,8%, а также во вторник при обвале на 2,4%.

В прошлом Маск уже избавлялся от акций Tesla стоимостью 4 миллиарда долларов, когда предприниматель планировал купить социальную сеть Twitter.

Он заявлял, что больше не будет продавать акции своей компании.

Продажу своих акций он аргументировал необходимостью получить деньги для покупки социальной сети.

В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но сделка так и не состоялась.