Соцслужбы Испании отобрали у россиянки двух несовершеннолетних детей
Социальные службы Испании изъяли детей у семьи Елены Ланг и не отвечают на запросы российского генконсульства.
Генконсульстве РФ в Барселоне 10 августа сообщило об изъятии двух несовершеннолетних детей у россиянки Елены Ланг, проживающей в Испании.
Российское консульство отмечает, что социальные службы Испании не реагируют на запросы российской стороны.
В данный момент Елене Ланг оказывается консульскую и юридическая помощь.
По данным Генконсульства, оно располагает всеми необходимыми документами, например, паспортами дочерей Елены Ланг и их свидетельствами о рождении.
Консульство обвинило соцслужбы Испании в том, что перед изъятием детей они не уведомили родителей.
Генконсульство России обратилось в органы, занимающиеся вопросами семьи.
В соцслужбы Испании направила запрос уполномоченная по правам ребенка при президенте России.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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