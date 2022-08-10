Соцслужбы Испании отобрали у россиянки двух несовершеннолетних детей

Социальные службы Испании изъяли детей у семьи Елены Ланг и не отвечают на запросы российского генконсульства.

Генконсульстве РФ в Барселоне 10 августа сообщило об изъятии двух несовершеннолетних детей у россиянки Елены Ланг, проживающей в Испании.

Российское консульство отмечает, что социальные службы Испании не реагируют на запросы российской стороны.

В данный момент Елене Ланг оказывается консульскую и юридическая помощь.

По данным Генконсульства, оно располагает всеми необходимыми документами, например, паспортами дочерей Елены Ланг и их свидетельствами о рождении.

Консульство обвинило соцслужбы Испании в том, что перед изъятием детей они не уведомили родителей.

Генконсульство России обратилось в органы, занимающиеся вопросами семьи.

В соцслужбы Испании направила запрос уполномоченная по правам ребенка при президенте России.