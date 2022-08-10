Тайная операция: куда в годы войны эвакуировали тело Ленина
Его доставили в Тюмень, для перевозки были задействованы три состава, о перемещении особого груза знали только единицы посвященных.
Даже в Великую Отечественную не была нарушена традиция смены караула возле Мавзолея на Красной площади. Но только никто и не подозревал, что Мавзолей на самом деле тогда был пустым: тело вождя вывезли в Сибирь.
Операция была такой секретной, что о ней не было известно несколько десятилетий. И только в восьмидесятые сняли этот гриф.
Буквально через неделю после нападения Германии на СССР была создана спецкомиссия, которой предстояло заняться вопросом безопасности тела Владимира Ильича. Рассматривались рзные варианты - от создания 2-метровой "подушки" из песка над Мавзолеем до эвакуации. Остановились на втором.
Для участия в операции пригласили профессора Бориса Збарского, который ранее участвовал в бальзамировании тела и руководил спецлабораторией при Мавзолее.
А ехать предстояло в Тюмень. Збарскиому и его сотрудникам предстояло перемещаться в одном составе с Лениным. Для решения вопроса о пере возке была создана еще одна комиссия - для проверки спецрейса «Москва-Тюмень».
Специалисты проверили каждый болт и винт, составили акт о техническом состоянии поезда. Причем делали это не представители железной дороги, а чекисты.
Всего снарядили 3 состава. В первом расположилась охрана, она ехала впереди на один перегон. За первым поездом ехал второй состав - с телом вождя. Там же находились сотрудники лаборатории и рабочий персонал. В третьем составе опять-таки расположилась охрана.
Состав с Лениным оснастили специальными амортизаторами, а также устройствами для поддержания нужных температуры и уровня влажности.
Остановки спецрейса были секретными - даже руководство станций узнавало об этом после того, как состав прибыл на перрон. В Тюмени большое внимание к секретности и охране спецобъекта породило много слухов. Горожане были уверены, что речь идет о производстве "катюш".
Однако через месяцев уже все знали, что в их город доставили тело вождя. Причем рассекретили информацию сами чекисты, когда заказали в местном ателье костюм в стиле 20-х без примерки.
Для временного мавзолея выбрали старинное здание бывшего училища в центре города, огороженное высоким забором. В этом же доме поселился Збарский, прибывший в Тюмень вместе с членами своей семьи.
Для охраны объекта были сформированы внутренние караулы из охраны Кремля. А внешнюю охрану доверили тюменским «безопасникам». Для обеспечения безопансости тела вождя из Москвы направили целое воинское подразделение.
В итоге и в Москве, и в Тюмени происходила смена караула, только в Сибири - без свидетелей.
Збарский стал преподавать математику в местных школах и, конечно, занимался воспросами сохранности Ленина. Когда в Тюмени были перебои с электричеством, к временному мавзолею провели отдельный кабель, чтобы обеспечить необходимый климат.
Приказ о возвращении тела в московский Мавзолей вышел в конце марта 1945-го года. Так, Тюмень сохраняла его на протяжении 3 лет и 9 месяцев. Тело привезли обратно в апреле, а постановление об открытии Мавзолея для посетителей Сталин подписал в сентябре.
Збарского, который обеспечил сохранность тела, арестовали. За решеткой профессор, лауреат сталинской премии, Герой Соцтруда, провел больше двух лет. Под амнистию он попал в 1953 году, его реабилитировали, однако долго после всего этого он не прожил.
На здании бывшего училища в Тюмени долго не было опозновательных знаков. И местные власти много раз подавали петиции в ЦК КПСС с просьбой увековечить эту страницу истории. Но в конечном итоге Доска с соответствующей информацией на здании все-таки появилась.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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