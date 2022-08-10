В «ДОМ-2» нагрянули сотрудники прокуратуры, он на грани закрытия

После смены канала шоу покинула Бузова, реже стали появляться и телеведущие Бородина и Дава.

После смены канала шоу «ДОМ-2», похоже, медленно "идет ко дну", пишет СтарХит. Сначала проект оставила главная ведущая - Ольга Бузова, потом к нему потеряла интерес и Ксения Бородина.

Бородина объяснила свое редкое присутствие на передаче другими проектами, и тем, что ей "интересны другие вещи". Такая же ситуация и у Давы, приглашенного на передачу "в пику" бывшей.

А недавно на телестройку посреди ночи нежданного прибыли сотрудники прокуратуры. "Проверка вызвана якобы нецелевым использованием земли", - рассказали СтарХиту участники шоу.

По их словам, правоохранители беседовали с руководством, обходили периметр. Проверка продолжается.

Участок, где находится телестройка, «ДОМ-2» занял более двух лет назад. Если будут выявлены нарушения, владельцам шоу могут выписать штраф. а то и вынести запрет на право пользования участком.

Проект существует уже 18 лет. О том, что его дела сейчас обстоять не очень, может свидетельствовать тот факт, что с недавнего времени съемки здесь ведутся в темное время суток.

Как сообщили СтарХиту его источники, "это связано с оптимизацией бюджета". По данным издания, сокращено также много режиссеров и операторов.