В «ДОМ-2» нагрянули сотрудники прокуратуры, он на грани закрытия
После смены канала шоу покинула Бузова, реже стали появляться и телеведущие Бородина и Дава.
После смены канала шоу «ДОМ-2», похоже, медленно "идет ко дну", пишет СтарХит. Сначала проект оставила главная ведущая - Ольга Бузова, потом к нему потеряла интерес и Ксения Бородина.
Бородина объяснила свое редкое присутствие на передаче другими проектами, и тем, что ей "интересны другие вещи". Такая же ситуация и у Давы, приглашенного на передачу "в пику" бывшей.
А недавно на телестройку посреди ночи нежданного прибыли сотрудники прокуратуры. "Проверка вызвана якобы нецелевым использованием земли", - рассказали СтарХиту участники шоу.
По их словам, правоохранители беседовали с руководством, обходили периметр. Проверка продолжается.
Участок, где находится телестройка, «ДОМ-2» занял более двух лет назад. Если будут выявлены нарушения, владельцам шоу могут выписать штраф. а то и вынести запрет на право пользования участком.
Проект существует уже 18 лет. О том, что его дела сейчас обстоять не очень, может свидетельствовать тот факт, что с недавнего времени съемки здесь ведутся в темное время суток.
Как сообщили СтарХиту его источники, "это связано с оптимизацией бюджета". По данным издания, сокращено также много режиссеров и операторов.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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